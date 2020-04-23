لندن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الخارجية دومينك راب أمس بأن بلاده بلغت مرحلة ذروة انتشار فيروس كرونا المستجد، مستبعدًا إنهاء حالة الإغلاق التام في القريب العاجل.ونقلت توجيه وزير الصحة مات هانكوك رسالة شكر إلى الشعب مثمّننًا التزام غالبية المواطنيين بإجراءات العزل الصحي، مؤكدًا عزم الحكومة بتوفير حلول كاملة لأزمة انتشار المرض داخل دور الرعاية التي تختضن المسنين الأكثر عرضة للإصابة.وتناولت الصحف في شأن منفصل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرًا للقوات البحرية بإطلاق النار وتدمير أي قارب حربي إيراني يتعرض لسفن بلاده في عرض البحر.ونقلت أنباء عن توجيه محكمة ألمانية تهمة ضد مهاجرين سورين بشأن التورط في ممارسات تعذيب من قبل نظام بشار الأسد ضد معارضين أثناء بدايات الاحتجات الشعبية هناك.وعرجت صحف بريطانيا في الشأن الاقتصادي على مواصلة أسعار النفط الارتفاع مع زيادة المخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.// انتهى //12:14ت م0052