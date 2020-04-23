الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي مبادرة " تبرعك من بيتك " بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي والحفاظ على سلامة الجميع ،وذلك في إطار جهودها للتعامل مع فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 واستمراراً للمبادرات النوعية التي تنفذهاوأوضحت "صحة الرياض" أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19 ومنع انتشاره والشراكات المجتمعية،مشيرة إلى أنه يمكن للمتبرع الحضور إلى مقر بنك الدم عن طريق حجز موعد إلكتروني على الرقم الموحد (19910) بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية حيث سيرسل موعد التبرع إلكترونياً.وأبانت صحة الرياض أن الهدف من هذه المبادرة إتاحة الفرصة للجميع للتبرع بالدم دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم، تماشياً مع أمر منع التجول وتأكيداً على أهمية البقاء في البيت ،لافتةً إلى الدور الهم للمشاركة المجتمعية لدعم مخزون وحدات الدم ،التي تسهم في إنقاذ حياة الإنسان.وأهابت صحة الرياض بالجميع المبادرة للتبرع بالدم لما فيه فوائد صحية للمتبرع ومساعدة للمحتاجين.// انتهى //13:49ت م0082