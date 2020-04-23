الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسعقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أمس اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري.ودرست اللجنة مداخلات الأعضاء وآراءهم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ الذي ناقشه المجلس مؤخرًا وذلك تمهيدًا لإعداد وجهة نظرها للمجلس والتصويت على توصيات اللجنة بهذا الشأن.كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من تقارير الأداء وبعض الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك التقارير والموضوعات إلى المجلس لإدراجها على جدول أعماله.// انتهى //14:04ت م0090