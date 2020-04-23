الخبر 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية إعادة تأهيل شبكة الإنارة بحي الأمواج بالعزيزية بمحافظة الخبر من خلال تركيب 270 عمود إنارة، وتمديد كابلات إنارة بطول 8000 متر طولي ، وصيانة المحطات وتركيب لوحة إنارة جديدة ، ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة في أحياء العزيزية بمحافظة الخبر ، كباقي أحياء المحافظة .وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزامها بصيانة شبكة إنارة الشوارع بالخبر ، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية التي تسهم بشكل فعال براحة سالكي الطريق من المارة و قائدي السيارات ، مؤكدةَ أنها تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في شوارع المحافظة .// انتهى //14:11ت م0093