الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أمس محاضرة افتراضية القاها استشاري علم النفس السريري والعصبي الدكتور سعيد وهاس بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ومساعد مدير التعليم للشئون التعليمية فاطمة الفهيد وعددً من مدراء الادارات والمشرفين والمشرفات .وتحدث الدكتور سعيد وهاس خلال المحاضرة الافتراضية قائلاً: أن حالة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وما سببه من اعداد إصابات ووفيات حول العالم وتعطيل شبه تام للاقتصاد على مستوى العالم يثبت أن الجائحة تتعلق بالسلوك البشري بدءاً من اول إصابة حتى سرعة وافاق انتشاره وصولاً إلى النتائج الكارثية التي اصابت العالم .وأشار وهاس الى أن السيطرة على الوباء كانت في متناول الجميع قبل تحوله إلى جائحة تضرب العالم ، حيث كانت الإصابات الأولى بسبب سلوك بشري حول طريقة ونوع الغذاء وانتشار المرض وتنقله بسرعة لقارات العالم وكذلك بسبب سلوكيات بشرية لم تتقيد بالحظر او العزل مما يتطلب دوراً أكبر للمحرك العقلي البشري للتعامل مع الحدث بالحذر التام والالتزام بجدية لقرارات الحكومات لتقليل اثاره .واستعرض الدكتور وهاس تجارب عدة دول في مواجهه الفيروس مقارنة بالتجربة السعودية التي تعد من افضل التجارب على مستوى العالم لقيت اشادة دولية ، مشدداً أن مواجهة الوباء لا تتعلق فقط بجهود الحكومات فقط أنما الدور الاساسي لسلوك الافراد ومستوى محركاتهم المعرفية بل المسئولية الأكبر تقع على المواطنين والمقيمين .وأكد استشاري علم النفس السريري والعصبي أن نجاح مواجهة الوباء تحددها سلوك الافراد ومدى التزامهم بالتقيد بتعليمات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي مهما كانت جهود الحكومات . مضيفاً أن التصدي للوباء في المملكة على وجه الخصوص كما يعلم الجميع تعد من أفضل الإجراءات الاحترازية كدور للجهات الحكومية لكن مستوى التعاطي من المواطنين والمقيمين أقل من المطلوب و تحتاج إلى دور أكبر حتى لو استدعى الامر قيود اكثر صرامة .وتابع أن غير المبالين بإجراءات الحظر التي تهدف لحماية الوطن والمواطن والمقيم لا يمكن استهدافهم بالتوعية فقط فقد وصلت التوعية لكل فرد بل يحتاج الأمر إلى عقوبات صارمة لأن ذلك يعد أمن صحي وقائي ولا يمكن القبول بتهديد الأمن الصحي وتبديد كل الجهود الوطنية التي تعمل للسيطرة على الوباء ، مبيناً أن هناك فئات اخرى ملتزمة بقواعد الحظر لكنها بالغت في القلق والضغط النفسي ، حيث تحتاج لمزيد من الدعم النفسي لرفع المعنويات والتعاطي الإيجابي مع ظروف المرحلة .// انتهى //15:26ت م0125