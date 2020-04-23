الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" مجموعة من المبادرات النوعية الموجهة للأيتام وأسرهم في جميع فروع "إخاء " البالغ عددها 10 فروع منتشرة في مناطق المملكة، وذلك لمواجهة فايروس كورونا "كوفيد 19" .واشتملت المبادرات على "مبادرة وقاية " لتوزيع الكمامات والمعقمات على الأبناء في البيوت النموذجية والشقق الخارجية، وكذلك مبادرة "توعية" لتثقيف المستفيدين بماهية المرض وإرسال رسائل توعوية لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتركيب لوحة آلية لشرح أعراض ومخاطر المرض في البيوت النموذجية والشقق الخارجية ، إضافة إلى مبادرة "توصلك في بيتك " وتعنى بتوصيل السلال الغذائية للمستفيدين المتضررين من الأبناء في مقر سكنهم بالشقق الخارجية.كما تشمل مبادرة "لا تشيل هم "، تتضمن إيصال الدواء للمستفيدين عن طريق مشرفي البيوت النموذجية والشقق الخارجية ، ومبادرة " تعليمكم مستمر " لتأمين أجهزة الحاسب الآلي للأبناء لمتابعة تعليمهم عن بعد، بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف.وقدمت "إخاء" ضمن مبادرة كلنا مسؤول وتحت إشراف الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من المبادرات التي تخدم الأبناء بصورة مباشرة لضمان سلامتهم والمحافظة على صحتهم ، وتأمين جميع احتياجاتهم خلال هذه الجائحة، إضافة إلى مشروع "رفع البلاء" بالشراكة مع الداعمين ورجال الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات الخاصة، وذلك لدعم الأيتام الذين تضرروا وتعطلت مصالحھم جراء الأزمة، من خلال توفير السلال الغذائية العاجلة لهم، وتأمين الاحتياج اللازم للأيتام وأسرهم .وتأتي هذه المبادرات والمشاريع تضامناً مع الجهود الوطنية، ومساندة أجهزة الدولة للتصدي لوباء كورونا، والحد من انتشار الفايروس ، وإسهاماً من مؤسسة "إخاء " لترجمة الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول التي أطلقتها الجهات الرسمية ، وحثت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمعالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرصا منه على صحة وسلامة أبناء وأسر الأيتام ، والتكثيف من المبادرات الفاعلة للحيلولة دون إصابة وانتشار هذا الوباء القاتل بين الأيتام الأعزاء، وتوجيهاته للقيام بالدور الوطني من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية .// انتهى //15:29ت م0126