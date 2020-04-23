الرياض30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستواصل الفرق الكشفية التطوعية بجميع مناطق ومحافظات المملكة ، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ، توزيع السلال الغذائية على مستحقيها المُسجلين لدى تلك الجمعيات .وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية ، أن الجمعية اعتادت سنوياً المشاركة في تلك المبادرة التي تسعى من خلالها الجمعية إلى بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة وتوفير مستلزماتهم المتنوعة، بمختلف المواسم من العام.من جهته قدم مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد العسيري ، شكره وتقديره لمنسقي الفرق الكشفية التطوعية على ما يقومون به من جهود مع الجهات الأخرى ، بحيث تتكامل الجهود في دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته من خلال تبنّي أنشطة تطوعية يقوم بها أفراد الكشافة لما فيه تحقيق ذاتهم في خدمة مجتمعهم .// انتهى //15:30ت م0127