جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأنهت أمانة محافظة جدة أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة شمال "السلام مول" بالمحافظة ، الذي يتضمن 20 بسطة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 36م2 لكل بسطة ، على أن يتبعها إنشاء 3 مواقع أخرى في الشرق ووسط وشمال محافظة جدة ، وذلك بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إنشاء هذا السوق المؤقت ، يأتي نظراً لتخصيص الأمانة سوق الخضار والفاكهة المركزي للموردين والموزعين ، وكذلك للحد من تنقل السكان بين الأحياء التزاما بأمر منع التجول ، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح ، حيث يتم تزويد نقاط البيع "مراكز ومحال التموينات والخضار والفاكهة" داخل كل حي بجميع الاحتياجات الضرورية من الخضار والفاكهة .وأشار إلى أنه تم إنشاء سوقاً مؤقتاً أيضاً لبيع الجملة على مساحة 2600م 2 غرب طريق الحرمين بحي الصفا ويتسع لـ 450 مركبة تقريباً ، وخصص السوق للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة ، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع ، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي .// انتهى //15:37ت م0128