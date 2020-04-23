الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واستمكن فريق علمي من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام من تسجيل براءة اختراع لـ " مادة يتم بها معالجة ملابس الممارسين الصحيين من غطاء الراس والكمامات وملابس الحماية لمنع انتقال الميكروبات والفيروسات بين الممارسين الصحيين والمرضى " ، حيث اظهر الابتكار نجاحا كبيرا في استخدامه للممارسين الذين يتصدون لمواجهة فيروس كورونا المستجد .ويتكون الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع الذي تم تسجيله عالميا في الولايات المتحدة الامريكية من الدكتورة ريم الجندان والدكتور خالد فكري سلامة ، وهما من منسوبي جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ، حيث أثبت التطبيق العملي للاختراع كفاءة عالية خاصة في الظروف الاستثنائية بالتصدي لفيروس كورونا .وأفاد وكيل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي أن الاختراع الجديد يؤكد الكفاءة والمكانة العلمية للمختصين السعوديين والذين يساهمون بشكل كبير في الابتكارات واحتواء الأمراض الوبائية من خلال مشاركتهم في مكافحة المرض عالميا وكذلك من خلال ابتكار وسائل للحد من تفشي الفيروسات ، معبراً عن تهانيه للفريق الحاصل على براءة الاختراع العالمية .وحول فكرة الاختراع الحاصل على البراءة أشارت الدكتورة ريم الجندان الى أنها تتلخّص في زيادة الاحتياطات في الحد من انتشار العدوى بين المرضى و العاملين في العناية الصحية بالمستشفيات كونه أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي ، لافتة الى أن الاختراع يسهم في مرحلة الوقاية عن طريق إضافة مادة نانو اكسيد التيتانيوم بعد معالجة كيمائية و نانوية "محدودة التأثير" على مختلف أنواع الأقمشة المستخدمة لملابس الممارسين الصحيين و أغطية الرأس و الكمامات .وبينت أن التجارب المخبرية والعملية قد أثبتت نجاحاً كبيراً في منع انتشار العدوى ، حيث إن المادة المبتكرة مضادة للميكروبات وتقلل من احتمالية انتشار العدوى عند تنقّل الممارسين الصحيين بين المرضى ، كما يمكن استخدامها في الاقمشة المعالجة كيميائيا و نانويا والتي تقاوم عدد مرات الغسيل المتكرر في غرف المرضى ، مشيرةَ إلى أنه قد تم تسجيل الاختراع بمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان (طريقة مبتكرة لعمل أقمشة مضادة للميكروبات) و تم نشره كبراءة اختراع بتاريخ 16أبريل الجاري .// انتهى //15:41ت م0129