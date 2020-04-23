الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسافتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، سابع الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات بحي العزيزية بوسط الدمام والواقع بمواقف مجمع دارين مول، والذي يعمل في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك بعد تهيئته لخدمة أهالي الحي.وأفادت الأمانة، أن بلدية وسط الدمام جهّزت الموقع ووضعت لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، الذي سيحقق المتطلبات اللازمة للسكان، بتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية تخفيفاً لحدة الازدحام وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن السوق بدأ باستقبال المتسوقين وسط الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، وتنظيم البسّاطين حرصاً على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة وتلافياً للزحام.كما أعدت خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات، وتخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه، فيما سيتم متابعته من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق، إضافة الى أن بلدية وسط الدمام وضعت قائمة بجميع أسعار الخضار والفواكه والورقيات بشكل يومي عند مدخل السوق.يذكر أن السوق أقيم إنفاذا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، حيث يعد السوق السابع الذي افتتحته أمانة المنطقة الشرقية وجاري افتتاح سوق للخضار والفواكه والدواجن المبردة والبيض في حي ضاحية الملك فهد بغرب الدمام، والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه غدا الجمعة مما يساهم في خدمة جميع أهالي الحي والأحياء القريبة منه، إضافة إلى افتتاح سوق للمواشي بشكل مؤقت في حي الدوحة الجنوبي في الظهران.// انتهى//.15:42ت م0130