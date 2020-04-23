رفحاء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية 250 سلة غذائية رمضانية من الاحتياجات الأساسية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية،والمحتاجين صمن مبادرة "عينين براس"،الهادف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية،والمحتاجين، مشيرةً إلى أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم.ودعت الجمعية أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.// انتهى //15:44ت م0131