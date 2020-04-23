عمّان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أهمية استمرار تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والدولي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.وشددا خلال الاتصال على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة الشعوب.// انتهى //15:46ت م0132