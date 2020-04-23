جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأقام الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ،أمس, الدورة التدريبية "نظرية إيكيغاي اليابانية" ولأول مرة افتراضياً عبر فضاء الشبكة العنكبوتية, وبحضور تجاوز عدده الـ ٨٠٠ متدرب ومتدربة من مختلف مدن المملكة.وقدّم مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي والمدرب الدولي الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد, الدورة التي امتدت إلى أربع ساعات, حيث أخذ الحضور معه إلى تفاصيل التجربة اليابانية في رسم مسار الحياة وتحديد الأهداف خطوةً بخطوة, راسمًا مع الحضور وبخطواتٍ عملية المسار المؤدي إلى هدف النظرية, وصولًاً إلى جوهرها الفريد, وهو إيجاد القيمة في الحياة أو اكتشاف الهدف بدلاً من السعادة اللحظية والعابرة, بالإضافة إلى السعي إلى حياةٍ ذات معنى من خلال استكشاف وإيجاد الإيكيغاي الخاص بكل فرد, والذي يمكن أن يساعد المرء في العثور على هدفٍ ثابت, مما يعطيه القناعة والحافز للعيش بسعادة.وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن حزمة البرامج التدريبية والتعليمية والمعرفية المختلفة, والتي ينفذها الوقف العلمي إيمانًا منه برسالته الداعمة للاستثمار المعرفي وتنمية المهارات, والتي تمثل صورة من صور المبادرات الثقافية والمعرفية التي تعزز أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن دورة "نظرية إيكيغاي اليابانية" هي نقطة الانطلاق للوقف العلمي في التدريب عن بُعد في الفترة القادمة بمشيئة الله, حيث سيتم الإعلان عن باقة من البرامج التدريبية واللقاءات الاستشارية التي ستُنفذ عن بُعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له, وذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة حول منع التجمعات البشرية في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد.// انتهى //15:48ت م0133