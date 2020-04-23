القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى اغلاق تعاملات اليوم ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3ر555 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية بنحو 500 مليون جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 26ر3 % ليبلغ مستوى 46ر10120 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 47ر3 % ليبلغ مستوى 06ر1146 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 06ر2 % ليبلغ مستوى 11ر 1095 نقطة.// انتهى //15:54ت م0135