الخبر 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسنظمت لجنة البرامج الثقافية والإعلامية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عدداً من البرامج المتنوعة للمقيمين في النزل الصحي الذي تشرف عليه الجامعة، للترويح عنهم وإثراءً لفترة إقامتهم بالممتع والمفيد.وأوضح المدير التنفيذي والمشرف على النزل الصحي الدكتور شاهر الشهري، أن عدد البرامج المقدمة بلغت خلال أسبوع 40 برنامجاً متنوعاً بدأت بباقة متنوعة من البرامج الموجهة والتفاعلية تضم الجوانب الدينية والثقافية والرياضية والعلمية للكبار والصغار نساءً ورجالاً، إلى جانب البرامج التفاعلية والمسابقات الثقافية المباشرة في الباحات الخارجية للنزل، وتنظيم عدد من المبادرات الخارجية المقدمة لهم.كما شملت مشاركة رابط "دروب بوكس" الذي يحتوي على مواد تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختارة بعناية ومتاحة بشكل دائم للاطلاع والاستفادة، إضافة إلى قناة "إشراقة نزل" والتي تم تأسيسها خصيصاً من قِبل اللجنة لتبث البرامج المُعدّة بشكل يومي وعبر شاشات التلفاز المتواجدة في غرف النزل الصحي، وتعتبر واحدة من أبرز وسائل الترفيه البرامجي الهادف وأكثرها نجاحاً.// انتهى//15:55ت م0136