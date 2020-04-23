القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأدانت جامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي الخطير بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي الذي يعد تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.واستنكر بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعد امتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعدّ كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصوة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تؤكد أن الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.// انتهى //15:56ت م0137