الأحساء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأكملت أمانة الأحساء، استعداداتها في تجهيز مسالخها الثلاثة "المسلخ الرئيسي، مسلخ مدينة العمران، مسلخ مدينة العيون" لاستقبال قاصديها خلال شهر رمضان المبارك.وأفادت الأمانة أن فترات التشغيل في المسلخ المركزي للمواطنين والمطابخ ستكون من 9 صباحاً إلى 4 عصراً ، ومنافذ تقديم اللحوم "الملاحم" من 4 إلى 9 صباحاً، ومسلخ العيون من 9 صباحاً إلى 4 عصراً والملاحم من 7 إلى 9 صباحاً، ومسلخ العمران من 9 صباحاً إلى 4 عصراً، والملاحم من 8 مساءاً حتى 1 بعد منتصف الليل، مؤكدةً سعيها إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل لجان الإشراف التابعة لها والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، بالإضافة الى ان الأمانة كلّفت لجنة الذبح العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتقوم بمهامها طوال العام بصفة دائمة .وأكدت وكالة الخدمات بالأمانة "الإدارة العامة لصحة البيئة" على العاملين والقائمين على تشغيل المسالخ بتطبيق الخطط الوقائية والاحترازية ضد فايروس"COVID19" من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير كل نصف ساعة لمدة 30 ثانية وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ بما يشمل القسم الخاص بالمواطنين والمتعهدين ومواقع الذبح، وتعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة، وتنبيه الجزارين بأن تكون هناك مسافة كافية بينهم، وتنظيف وتعقيم عربات النقل بصفة دورية، والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، مشيرةً أن عدم التقيد بتطبيق الاجراءات سيُعرض العامل الى الايقاف عن مزاولة مهامه وتطبيق النظام بحقه.// انتهى//15:57ت م0138