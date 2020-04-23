بريدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ، وهو (مقيم ، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .// انتهى //16:02ت م0139