بغداد 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن وضع خطط جديدة لملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن تكتيكاً جديداً بدأ تنفيذه يتمثل بتكثيف الجهد الاستخباري في ملاحقة الدواعش ومواجهة هجماتهم النوعية ضد القوات الأمنية.وأكد أن الأعمال التعرضية التي تقوم بها عصابات "داعش" لن تحقق هدفها بالعودة مجدداً، مبيناً أن القوات الأمنية تنفذ عملياتها وفق المعلومات الاستخبارية للوصول للخلايا الإرهابية النائمة في عقر دارها، مشيرًا إلى أن عصابات "داعش" تحاول استغلال الإعلام للتهويل من عملياتها التعرضية وإثارة قضية عودتها إلى مواقعها القديمة مجددا, محذرا من أنه سيتم التعامل مع المروجين لهذا الاتجاه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب .// انتهى //17:06ت م0154