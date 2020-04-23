القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مُجدداً من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.وأدان "أبو الغيط" في بيان اليوم التصريحات الأمريكية التي عدّت ضم الأراضي المُحتلة شأناً إسرائيلياً، مؤكداً أن هذه التصريحات تعني إقراراً بواقع الاحتلال وشرعنة له في مُخالفة مبادئ القانون الدولي المستقرة التي لا تُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.وقال:"إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا لفرض واقع جديد على الأرض، مُنبها إلى أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، ما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.ودعا "أبو الغيط" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.// انتهى //17:21ت م0158