الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس‏‎أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والتقاطعات في المنطقة الشرقية، واستفادتها من فترة منع التجول وانخفاض الحركة المرورية في معالجة وصيانة الشوارع الرئيسة والتقاطعات الداخلية في الأحياء ، مثمناً سموه هذه الجهود ، وداعياً لمواصلة العمل لإنجاز هذه الأعمال وفق ما هو مخطط لها، مع الحرص على متابعة الجودة والتزام المقاولين بتعليمات السلامة، والاستجابة للبلاغات وفق الإمكانيات، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق في جهودهم .وكانت أمانة المنطقة الشرقية - ضمن خططها لتحسين المشهد الحضري - قد شرعت في الاستفادة من فترات منع التجول بإجراء أعمال الصيانة والتحسين لعدد من الطرق والشوارع الحيوية في المنطقة الشرقية بهدف رفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري في المنطقة ، سعياً لتحقيق جودة الحياة ومواكبة التوسع العمراني في مختلف الأحياء، وإيجاد شبكة طرق تحظى بأعلى معايير الجودة والسلامة لسالكيها .يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل جهودها في دعم ومساندة الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عبر فِرقها الرقابية وجولاتها التفتيشية، إضافة إلى مبادراتها الأخرى لفتح عدد من الأسواق للخضار والفواكه في أحياء وتجمعات المنطقة الشرقية، التي وصلت إلى 7 أسواق مؤقتة، تحظى برقابة مستمرة وإجراءات احترازية مكثفة .// انتهى //17:25ت م0159