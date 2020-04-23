عمّان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله الجهود المشتركة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما في ذلك التصدي لآثار الوباء الإنسانية والاقتصادية.وتناولا أيضاً آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الحل السياسي لقضايا المنطقة.// انتهى //17:34ت م0160