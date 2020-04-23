نيويورك 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واساستهلت أسواق الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع عند الافتتاح اليوم مع تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي، مثيرة الآمال في أن تكون سوق العمل قد تجاوزت أشد تداعيات جائحة فيروس كورونا.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 67.27 نقطة بما يعادل 0.29 % ليصل إلى 23543.09 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 11.11 نقطة أو 0.40 % مسجلا 2810.42 نقاط، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 33.46 نقطة أو 0.39 %إلى 8528.84 نقطة.// انتهى //17:46ت م0161