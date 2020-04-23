الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس الموافق 23 أبريل معاشات شهر أبريل في الحسابات البنكية لعملائها.وبينت المؤسسة أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر أبريل بلغ أكثر من 7 مليارات ريال صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم صرف معاشات هذا الشهر (أبريل 2020) لتصرف في اليوم الثالث والعشرين من الشهر بدلاً عن موعد الصرف المجدول في السادس والعشرين من الشهر تسهيلاً على عملائها مع دخول شهر رمضان المبارك ومراعاة لتحقيق مصالحهم، ودعماً لجهود الدولة المباركة في التصدي لجائحة كورونا./// انتهى ///17:47ت م0162