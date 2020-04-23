القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسواصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية بنطاق محافظتي الجيزة ومرسى مطروح، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر التجوال بمصر، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم، أن أعمال التطهير تأتي في إطار خطتها لمعاونة أجهزة الدولة المصرية المختلفة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم مواقف النقل الجماعي ومحطة مترو المنيب، ومستشفى أم المصريين، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وكذلك المنطقة الغربية بمدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة صحة الاسرة.// انتهى //17:48ت م0163