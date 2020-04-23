عمّان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.وأكدا خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما في ذلك التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.// انتهى //17:50ت م0166