الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسنظمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم محاضرة تثقيفية للحكام عبر الاتصال الهاتفي، ألقاها الحكم الدولي السابق، التونسي علي بن ناصر ضمن برامج الاتحاد التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية، وذلك بالتنسيق من عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي خليل جلال.وقدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، غانم بن أحمد غانم شكره وتقديره للحكم الدولي السابق علي بن ناصر "على المحاضرة التثقيفية القيمة التي ألقاها على 227 حكماً عربياً، التي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم"، مبيناً بأن "هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة ومنها لجنة الحكام لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد مشكوراً".كما شكر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي الـ 227 حكماً على مشاركتهم في المحاضرة واهتمامهم الدائم ببرامج ودورات لجنة الحكام.// انتهى //17:52ت م0168