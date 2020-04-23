السيح 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس‏أكملت بلدية الخرج جاهزية المسالخ الرئيسية في مدينة السيح لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام شهر رمضان المبارك ، وفق برنامج يهدف إلى تقديم خدمات مثلى لهم والتيسير عليهم.‏واتخذت إدارة صحة البيئة كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة ، بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي ، التي تعمل على استبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، وتعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة ، وتنبيه الجزارين بأن تكون هناك مسافه كافية بينهم ، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين ، وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ بما يشمل صالات إنتظار المواطنين.وأكدت البلدية أنها ستستمر في أعمالها الرقابية على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها ، والحرص على حسن التنظيم ، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.// انتهى //18:58ت م0192