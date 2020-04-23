مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.وأكد معاليه أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.وكان معالي الرئيس العام قد كشف عن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلا الله عز وجل أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم .// انتهى //19:07ت م0193