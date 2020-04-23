عام / جامعة الملك عبدالعزيز تؤهل 5000 طالب وطالبة لسوق العمل عبر برنامج "كفء" للتدريب
الخميس 1441/8/30 هـ الموافق 2020/04/23 م واس
جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس
أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد برنامج "كفء" للتأهيل الوظيفي ، والذي شهد انظمام ما يقارب الـ 5000 طالب وطالبة ، ويعتمد على تدريب الطلاب عن بعد باستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" .
وشهد البرنامج تقديم 6 دورات تدريبية على مدار اسبوعين ، الأولى بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الدكتور يعن الله القرني ، والثانية بعنوان"مهارات التكيف في بيئة العمل" قدمها الدكتور مفرح الجابري ، والثالثة بعنوان "مهارات بناء فريق العمل" قدمها المدرب ماجد القرشي ، والدورة الرابعة بعنوان "مؤشرات الاداء والتحول في الموارد البشرية" قدمها الدكتور فهد العضياني ، والخامسة بعنوان "التأهيل الوظيفي" قدمها المدرب ماجد القرشي ، واختتم البرنامج بدورة " كتابة التقارير الإدارية الإلكترونية" قدمها الدكتور فهد العضياني .
من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البرنامج هو ثمرة تعاون بين "شؤون الطلاب" و"التعليم عن بعد"حيث يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية ، ويقام على مدار العام الدراسي ، ويهدف إلى تأهيل الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورات مختصة في هذا المجال كما يسعى البرنامج إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية ، واستخدام أساليب متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات ، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين.
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19:12ت م
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