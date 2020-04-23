جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد برنامج "كفء" للتأهيل الوظيفي ، والذي شهد انظمام ما يقارب الـ 5000 طالب وطالبة ، ويعتمد على تدريب الطلاب عن بعد باستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" .وشهد البرنامج تقديم 6 دورات تدريبية على مدار اسبوعين ، الأولى بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الدكتور يعن الله القرني ، والثانية بعنوان"مهارات التكيف في بيئة العمل" قدمها الدكتور مفرح الجابري ، والثالثة بعنوان "مهارات بناء فريق العمل" قدمها المدرب ماجد القرشي ، والدورة الرابعة بعنوان "مؤشرات الاداء والتحول في الموارد البشرية" قدمها الدكتور فهد العضياني ، والخامسة بعنوان "التأهيل الوظيفي" قدمها المدرب ماجد القرشي ، واختتم البرنامج بدورة " كتابة التقارير الإدارية الإلكترونية" قدمها الدكتور فهد العضياني .من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البرنامج هو ثمرة تعاون بين "شؤون الطلاب" و"التعليم عن بعد"حيث يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية ، ويقام على مدار العام الدراسي ، ويهدف إلى تأهيل الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورات مختصة في هذا المجال كما يسعى البرنامج إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية ، واستخدام أساليب متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات ، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين.// انتهى //19:12ت م0196