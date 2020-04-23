الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واساستعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا تطورات الوضع الوبائي للفيروس محلياً وعالمياً، مؤكدة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.وأطمأنت اللجنة خلال اجتماعها الرابع والستين اليوم برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة- , على الأوضاع الصحية للحالات المسجلة في المملكة.وأثنى أعضاء اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول , مؤكدين أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .// انتهى //19:13ت م0197