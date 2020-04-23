جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.وتقدم معالي الأمين العام بتهانيه الخالصة إلى دولة المقر؛ المملكة العربية السعودية، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء في المنظمة.وجدد الدكتور العثيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى المسلمين في كل مكان دعوته إلى اتباع الإجراءات الضرورية للوقاية من جائحة كوفيد -١٩ (كورونا المستجد)، داعياً إياهم إلى جعل الشهر الفضيل فرصة للقضاء على الوباء، وتحقيق المقصد الشرعي، حفظ النفس، أحد الضرورات الخمس، من خلال التزام العادات الصحية في رمضان، والبقاء في المنازل طالما قضت تعليمات دولهم بذلك، والتضرع إلى الله بالدعاء أن يزيل هذه الغمّة عن الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء.وقال الأمين العام: إن أيام رمضان المباركة فرصة عظيمة للتأكيد على معاني الوسطية، وتجسيد التسامح والتعايش بين الناس، داعياً المسلمين كافة إلى أن يتذكروا إخوانهم الذين يصومون رمضان في الملاجئ، والمهاجر، بالإضافة إلى المتضررين جراء هذه الجائحة، وأن يمدوا إليهم يد العون وأن يخلصوا الدعاء لهم في الأيام الفضيلة.وحثّ معاليه المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على تمثل أخلاق الشهر الكريم، والتحلي بصورته المشرّفة من خلال اتباع ما دعا له الفقهاء وعلماء الدين بأن تكون ممارسة سنن وطاعات الشهر الكريم في البيوت، أو وفقا لما تقرره أنظمة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون هذه المناسبة رمزاً للعطاء للجميع وصورة إيجابية تنعكس على المسلمين وغير المسلمين.وتضرع الأمين العام إلى المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة في هذا الشهر الفضيل.// انتهى //19:19ت م0201