جيزان ٣٠ شعبان ١٤٤١ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سمو الأمير محمد بن ناصر : يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم متمتعين بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع بإذن الله , وأن يحفظكم ويرعاكم .//انتهى//19:21ت م0204