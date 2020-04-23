الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهى //20:23ت م0224