بيروت 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 ابريل 2020 م واسأقدم سلاح البحرية الإسرائيلي اليوم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأنّ زورقاً حربياً تابعاً للجيش الإسرائيلي، أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 240 متراً.ولفت البيان النظر إلى أنّ زورقاً آخر عمد إلى نفس السيناريو لاحقاً، منتهكاً البقعة البحرية المذكورة ذاتها لمسافة حوالي 203 أمتار، وعلى الإثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الانتهاكين بالتنسيق مع قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //20:55ت م0225