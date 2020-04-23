عرعر 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وسأل سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - .ونوه سموه بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي؛ للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال وتقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن ومواطنيه.وأهاب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع ، مؤكدًا أن استمرار بقاء الجميع في منازلهم والتباعد الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.كما أكد سموه أن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تدل على حرص هذه القيادة الحكيمة على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمقيمين تتطلب منا جميعاً التعاون والامتثال لها بروحٍ وطنية مسؤولة تراعي وتغلب المصلحة العامة.// انتهى //20:56ت م0226