بغداد 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت العراق اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وميسان والمثنى وصلاح الدين, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1677 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما أبقى عدد حالات الوفاة الكلية على 83 حالة, فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1171حالة,وتم خلال الساعات الماضية فحص 2002 نموذج, ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنجزة حتى اليوم 64882 نموذجا .// انتهى //20:57ت م0227