مكة المكرمة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسفي إطار حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي أطلقت تحت شعار " مجتمع واعي" وتهدف إلى إعانة الأسر , قدمت شركة هرفي للمواد الغذائية بالشراكة مع جمعية هدية الخيرية، مبادرة مجتمعية لإطعام الأسر في عدد من أحياء مكة المكرمة بتقديم وجبات سريعة مجانية لساكني أحياء " الحمراء، والهنداوية، والنزهة، والزهراء، والعتيبية، وجرول، والتيسير، والسليمانية، والأندلس، والحجون، والغزة والمعابدة، وجبل خندمة، وجبل السودان" .وأوضح مدير عام جمعية هدية الخيرية منصور العامر أن الجمعية تعمل على بناء جسور علاقات قوية مع مختلف الجهات للرقي بالخدمة المقدمة، مضيفاً أن الوجبات المقدمة لقيت استسحاناً وقبولاً كبيراً من الأهالي وأبنائهم في الأحياء التي شملتها المبادرة ، واستفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد.من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة هرفي أحمد السعيد إلى أن القيمة الإجمالية للوجبات السريعة بلغت الـ "467,597” ريالا وصرفت ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة، معبراً عن سعادته بفرحة المستفيدين من المبادرة وبالشراكة مع جمعية هدية الخيرية لخدمة أهالي الأحياء المتأثرة من منع التجول بمكة المكرمة.// انتهى //20:58ت م0228