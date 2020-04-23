رفحاء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستطلق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك مسابقة "أسماء الله الحسنى"على حسابها في السناب شات rdorgsa وتستمر طوال شهر رمضان الفضيل ، حيث تبث سؤال المسابقة يومياً الساعة الثامنة مساءً وهو عبارة عن "مقطع" وسؤال ،ومدة الإجابة ثلاث ساعات ومن ثم يتم السحب إلكترونيا يومياً على ثلاث جوائز قيمة لثلاثة فائزين.ويأتي ذلك ضمن أنشطة الجمعية لاستثمار الأوقات بما هو مفيد ونافع أثناء فترة منع التجول الجزئي،وللتعزيز والتحفيز لرفد المخزون المعرفي النافع.// انتهى //20:59ت م0230