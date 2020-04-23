عمّان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم، مواصلة سياسة الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وقال رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان صحفي صدر في العاصمة الأردنية عمان: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في تحديها الصارخ للمجتمع الدولي وقراراته، عبر إمعانها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني و من جرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتعدي على المسجد الأقصى واقتحامه وتدنيسه، وإحراق المساجد في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتعذيب الأسرى وحرمانهم من أدنى وأبسط حقوقهم، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم عمداً وقسراً.ودعا في البيان قادة العالم وبرلماناته أجمع والاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية، لإدانة ورفض القرار الإسرائيلي الذي يقضي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في المسجد الإبراهيمي في الخليل بغرض وتهويدها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل.// انتهى //20:59ت م0231