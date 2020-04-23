مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأطلقت وكالة الترجمة والشؤون التقنية ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة مبادرة "منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" لترجمة خطبة الجمعة ودروس المسجد الحرام بخمس لغات، وهي (الإنجليزية، الأردية، الفرنسية، الملايو، الفارسية) , وذلك حرصاً على إيصال رسائل الحرمين الشريفين بشتى اللغات للعالم أجمع.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي أنه تبث مباشرة خطب ودروس المسجد الحرام وفق أرقى المعايير للبث الإلكتروني المباشر وفقاً للتدابير الاحترازية المتبعة، لكي يتسنى للمستفيدين الاستماع لخطب ودروس الحرمين الشريفين عن بعد بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:01ت م0232