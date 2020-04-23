جيزان ٣٠ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يرفع عن وطننا هذه الجائحة وعن المسلمين والعالم والجميع بصحة وعافية ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكمية .//انتهى//21:04ت م0233