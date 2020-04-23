الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة ومنظومة النقل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى جل في علاه أن يعيد هذا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهلَّه باليُمن والبركات ويوفق الجميع لصيامه وقيامه ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير ومغفرة ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل قيادة قيادتنا الرشيدة، وأن يكشف الوباء عن الأمة بمشيئته -عز وجل-.ونوه معاليه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تواصل القيام بأعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة، وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين في هذا الشهر الفضيل، وذلك وفقًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- للوقاية من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //21:05ت م0234