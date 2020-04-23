الشقيق 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب, خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام عدداً من البرامج والمسابقات الثقافية عن بعد بالتفاعل مع وسم " كلنا مسؤول".وأوضحت اللجنة أنها حرصت على أن تكون البرامج منوعة الأنشطة ما بين برامج ثقافية و مسابقات أسرية رمضانية ومسابقات يومية كمسابقة " أفضل أذان وتلاوة " و" أفضل تعليق" ، إضافة للعديد من الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية ، بهدف استثمار أوقات الفراغ لديهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .// انتهى//21:11ت م0235