الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقد أعرب الملك المفدى عن شكره لسموه، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.// انتهى //21:14ت م0236