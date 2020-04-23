الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعياً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.// انتهى //21:14ت م0237