الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله الملك المفدى، التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.// انتهى //21:15ت م0238