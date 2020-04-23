الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال في تصريح له بهذه المناسبة: "خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد الأمين - أيدهما الله - أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي نادي الإبل، أصدق التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يزيل عن العالم جائحة كورونا".// انتهى //22:18ت م0268