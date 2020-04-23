جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //22:37ت م0275