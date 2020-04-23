القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط كرة القدم، حتى منتصف شهر مايو المقبل.وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على الحركة، والحد من التجمعات الكبيرة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو ولمدة 15 يوما أخرى، على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن التي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.// انتهى //22:37ت م0276